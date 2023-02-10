Главные новости к утру 10 февраля

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Истребители ни при каких обстоятельствах не будут поставлены украинской стороне в ближайшие несколько недель, сейчас это не является приоритетом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на брифинге по итогам саммита ЕС, главной темой которого стал визит украинского президента Владимира Зеленского.

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах.

Спасатели МЧС России завершили разбор завалов жилого пятиэтажного здания в Новосибирске, где накануне произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли 13 человек.

Россия способна выстоять в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника. По его словам, в 2023 году дипломаты отмечают свой праздник «на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны».

США отрицают свою причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», считая свои объяснения на этот счет заслуживающими доверия, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, местами метель и гололедица ожидают жителей столичного региона в предстоящую пятницу, 10 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.