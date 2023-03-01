В Москве стартовали занятия по скандинавской ходьбе для членов клуба «Московское долголетие»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

В городских парках стартовал новый цикл занятий скандинавской ходьбой для членов клуба «Московское долголетие». Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Участникам занятий предлагается совершить часовую прогулку скандинавским шагом. За это время можно подышать свежим воздухом, насладиться пением птиц, а также познакомиться с флорой и фауной.

Занятия проводят сертифицированные специалисты ГПБУ «Мосприрода». Мероприятия начинаются с разминки, затем участникам выдают специальные палки и объясняют технику безопасности, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мероприятия проходят в восьми парках и лесных заказниках. Занятия проводятся утром два раза в неделю.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта поздравил москвичей с пятилетием проекта «Московское долголетие». Участниками проекта могут стать москвичи старшего возраста: женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет.

Глава города также рассказал, что «Московское долголетие» объединяет больше 500 тысяч человек старшего возраста.