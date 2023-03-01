Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве стартовали занятия по скандинавской ходьбе для членов клуба «Московское долголетие»

Евгений Силаев
Город
В Москве стартовали занятия по скандинавской ходьбе для членов клуба «Московское долголетие»
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

В городских парках стартовал новый цикл занятий скандинавской ходьбой для членов клуба «Московское долголетие». Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Участникам занятий предлагается совершить часовую прогулку скандинавским шагом. За это время можно подышать свежим воздухом, насладиться пением птиц, а также познакомиться с флорой и фауной.

Занятия проводят сертифицированные специалисты ГПБУ «Мосприрода». Мероприятия начинаются с разминки, затем участникам выдают специальные палки и объясняют технику безопасности, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мероприятия проходят в восьми парках и лесных заказниках. Занятия проводятся утром два раза в неделю.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта поздравил москвичей с пятилетием проекта «Московское долголетие». Участниками проекта могут стать москвичи старшего возраста: женщины от 55 лет и мужчины с 60 лет.

Глава города также рассказал, что «Московское долголетие» объединяет больше 500 тысяч человек старшего возраста.

Спорт Московское долголетие Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте