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Спиртные напитки временно исчезли с полок магазинов «Вкусвилл» в Москве и области

Полина Пашкина
Общество
Спиртные напитки временно исчезли с полок магазинов «Вкусвилл» в Москве и области
Фото: Pixabay

В магазинах сети «Вкусвилл» в Москве и области с полок исчезла алкогольная продукция «по техническим причинам». Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил представитель компании.

По его словам, спиртные напитки убрали из ассортимента магазинов столицы и Подмосковья лишь временно. Такие меры связаны с проведением переустановки программного обеспечения.

Процесс займет не более 20 дней, цитирует РБК комментарий представителя компании «Вкусвилл».

«Вкусвилл», как и ряд других сервисов, начал рекомендовать пользователям устанавливать российские браузеры или сертификаты безопасности Минцифры. «Вечерняя Москва» разобралась, почему это происходит и что делать пользователям.

С 1 апреля следующего года в России начнется обязательная маркировка пива, разлив которого осуществлялся в кеги. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, обязательная маркировка будет распространяться как на напитки, содержащие алкоголь, так и на безалкогольные.

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