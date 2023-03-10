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Приметы и советы

СМИ: Костомарову грозит очередная ампутация части руки

Евгений Жуков
Общество
СМИ: Костомарову грозит очередная ампутация части руки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Состояние одной из рук олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова вызывает беспокойство у лечащих врачей. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, на конечности атлета специалисты зафиксировали следы развития сепсиса. На данный момент хирургического вмешательства медики не планируют, однако источник «СЭ» предполагает, что подобная операция с высокой долей вероятности возможна, поскольку ситуация с сепсисом не улучшилась.

Сепсис у Костомарова, как уточняется, выражен не ярко, но убирать его придется «непонятно, насколько». Источник также сообщил о возможной ампутации еще одной части руки спортсмена, передает «СЭ».

Врачи продолжают внимательно наблюдать за состоянием пациента. Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили атлета к аппарату искусственной вентиляции легких.

У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, фигуриста отключили от аппарата ЭКМО. Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей.

По данным СМИ, недавно Костомаров перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Какие последствия могут возникнуть у фигуриста после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».

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