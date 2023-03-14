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Приметы и советы

Названы самые популярные средства в России для укрепления иммунитета

Лейла Алиева
Общество
Названы самые популярные средства в России для укрепления иммунитета
Фото: shutterstock

Чаще всего россияне используют для укрепления иммунитета эхинацею. Об этом рассказали в пресс-службе интернет-магазина Ozon во вторник, 14 марта.

— Самым популярным средством для укрепления иммунитета в этом году стала эхинацея — ее продажи на Ozon в феврале выросли в 2,6 раза год к году. Эхинацею покупают в основном в таблетках, обычных и растворимых, капсулах, а также в составе различных витаминных комплексов — с витамином С, цинком, шиповником, рыбьим жиром, «омега 3» и другими, — говорится в сообщении.

Второе место по популярности занял витамин С, продажи которого в феврале увеличились в 2,4 раза. При этом россияне перестали доверять при лечении простуды малиновому варенью, сушеной малине и лимонам — их продажи на маркетплейсе остались на уровне 2022 года.

Замыкает тройку лидеров сушеная вяленая клюква, спрос которой вырос на 79 процентов по сравнению с предыдущим годом, передает РИА Новости.

Весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания. Слякоть и перепады температур — подходящие условия для их распространения. Как не простудиться, когда вокруг все тает, и какие болезни можно подхватить, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

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