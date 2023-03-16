Министерство труда разберется с забастовками владельцев ПВЗ сети Wildberries

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Министерство труда разбирается в ситуации вокруг забастовок сотрудников платформы Wildberries. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков.

Котяков отметил, что к компании сейчас приковано внимание различных ведомств, министерств и депутатов. Минтруд работает с документами и обращениями граждан.

— В зависимости от результатов будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой, — заявил глава министерства.

Также Котяков призвал Wildberries выполнять нормы российского трудового законодательства, сообщил РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса объявили о забастовке. Рабочие требуют изменения условий труда: отмены непомерных штрафов за брак и возвраты и введения гибкого графика приема товара.

Первоначально в компании опровергали эту информацию, заявляя, что журналисты просто «раздули из мухи слона».

Однако спустя некоторое время историей заинтересовалась Генеральная прокуратура, а в Государственной думе было организовано собрание, посвященное этой теме.

Представители Wildberries на встречу не явились, а также отказались выполнять условия протестующих. Через некоторое время появилась информация об увольнении сотрудников и закрытии ПВЗ.

Немного позже депутаты Госдумы встретились с представителями компании и вручили требования протестующих. После этого руководство фирмы сообщило, что готово изучить все претензии и требования бастующих. Компания уже пошла на уступки.