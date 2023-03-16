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Приметы и советы

Минцифры: Wildberries не будет штрафовать сотрудников ПВЗ за подмену товара

Евгений Силаев
Общество
Минцифры: Wildberries не будет штрафовать сотрудников ПВЗ за подмену товара
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Маркетплейс Wildberries не будет выписывать сотрудникам пунктов выдачи заказов новые штрафы за подмену товара. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Министерство внимательно следит за ситуацией с Wildberries. Сейчас маркетплейс разрабатывает новую систему, которая поможет бороться с подменой дорогих товаров на ПВЗ. Ожидается, что она станет более прозрачной для продавцов и партнеров.

— Пока система дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы. Совместно с Минпромторгом мы продолжим отслеживать ситуацию в отрасли, чтобы соблюдались интересы всех участников электронной торговли и при этом не страдали обычные покупатели, — сообщили в Telegram-канале Минцифры.

Из-за ошибок в работе системы сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса объявили о забастовке. Рабочие требовали изменения условий труда: отмены непомерных штрафов за брак и возвраты и введения гибкого графика приема товара.

Первоначально в компании опровергали эту информацию, заявляя, что журналисты просто «раздули из мухи слона».

Однако спустя некоторое время историей заинтересовалась Генеральная прокуратура, а в Государственной думе было организовано собрание, посвященное этой теме.

Представители Wildberries на встречу не явились, а также отказались выполнять условия протестующих. Через некоторое время появилась информация об увольнении сотрудников и закрытии ПВЗ.

Позже депутаты Госдумы встретились с представителями компании и вручили требования протестующих. После этого руководство фирмы сообщило, что готово изучить все претензии и требования бастующих. Компания уже пошла на уступки.

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