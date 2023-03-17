Confidencial: Запад опасается расширения списка военных целей Украины

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Некоторые союзники Украины опасаются, что ВСУ, получив истребители, могут расширить свои военные цели на территорию России, что приведет к эскалации текущего конфликта. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила испанская газета Confidencial.

— Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию, и конфликт может обостриться, с постоянным риском более прямого втягивания НАТО в конфликт, — говорится в статье.

По мнению авторов, за примером Польши, которая объявила о передаче Вооруженным силам Украины истребителей МиГ-29, вероятно, последуют другие страны. Отдельно подчеркивается, что ранее Варшава первой запросила танки для Киева, передает Confidencial.

Власти Словакии 17 марта одобрили передачу истребителей МиГ-29 Украине. С этим решением ознакомились и согласились президент Словакии и спикер парламента.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с поставками натовского вооружения изменится характер грядущего наступления российской армии.