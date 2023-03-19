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Telegraph: Джонсон предъявит сенсационные данные о невиновности в деле о ковид-вечеринках

Юлия Курганова
В мире
Telegraph: Джонсон предъявит сенсационные данные о невиновности в деле о ковид-вечеринках
Фото: flickr/number10gov

Экс-премьер Британии Борис Джонсон планирует обнародовать «сенсационные» доказательства, оправдывающие его в деле о вечеринках во время пандемии коронавируса. Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на источники.

— Джонсон готовится обнародовать сенсационные доказательства, которые, по его мнению, оправдывают его в деле о вечеринках, — сказано в статье.

В список доказательств войдут сообщения от советников бывшего премьер-министра, в которых ему сообщалось, что никакие антиковидные правила не были нарушены во время вечеринок.

— Он сказал парламенту то, что считал правдой на тот момент. Есть документальные свидетельства, которые покажут, что ему посоветовали сказать то, что он сказал, — заявил источник, передает РИА Новости.

В конце 2021 года Борис Джонсон оказался в центре громкого скандала. Стало известно, что он проводил вечеринки для чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит, когда по всей стране действовал жесткий локдаун. В правительстве сначала опровергли эту информацию. Однако позже газета The Guardian в качестве подтверждения опубликовала фото, которое было сделано в саду по адресу Даунинг-стрит, 10.

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