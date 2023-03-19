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Ведущая прогноза погоды упала без чувств в прямом эфире

Ирэна Колесова
В мире
Ведущая прогноза погоды упала без чувств в прямом эфире
Фото: Pixabay

Очередной выпуск новостей на американском телеканале KCAL News не на шутку перепугал многочисленных телезрителей. Ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон вышла в прямой эфир, однако внезапно потеряла сознание и упала прямо под камерами.

— Метеоролог KCAL News Алисса Карлсон собиралась начать прогноз погоды сегодня утром, когда упала в обморок, — говорится в материале на сайте CBS.

В интернете сразу же стала распространяться запись утреннего эфира. На ней видно, как ведущий выпуска новостей по традиции передает слова метеорологу. Но девушка даже не успела начать свой прогноз — она резко побледнела, у нее закатились глаза, и она упала на пол без чувств. Ведущие в экстренном порядке объявили о перерыве в эфире.

Чуть позже сам телеканал поспешил успокоить взволнованных телезрителей. Сотрудники написали в Twitter, что сейчас ведущая отдыхает и восстанавливается. Девушка пообещала очень быстро пойти на поправку и вернуться к работе.

Ранее в СМИ появлялась информация, что звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина якобы упала в обморок прямо в свой день рождения. Однако чуть позже в беседе с «Вечерней Москвой» дочь Талызиной актриса Ксения Хаирова опровергла такую информацию. Она рассказала, что ее именитая мать чувствует себя отлично и не теряла сознание.

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