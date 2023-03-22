Гость шоу Владимира Соловьева рухнул в обморок в прямом эфире

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Телевизионное шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» не на шутку взволновало многочисленных телезрителей: один из гостей упал в обморок в прямом эфире. Все произошло во время трансляции передачи во вторник, 21 марта.

Владимир Соловьев вел свое авторское шоу на телеканале «Россия 1». В эфире обсуждалась политическая ситуация в современном мире, и одной из главных тем на повестке оказался визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Именно эту тему и начал комментировать приглашенный эксперт и профессор, руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев.

Однако в ходе съемок все пошло не по плану. Прямо во время трансляции мужчине неожиданно стало плохо и он рухнул перед камерами. Участники передачи сразу же подбежали к эксперту, а ведущий попросил съемочную группу оперативно вызвать медиков.

К счастью, все обошлось, и Андрей Карнеев быстро пришел в себя. Он сразу же попытался встать и продолжить съемочный процесс, однако Владимир Соловьев посоветовал ему какое-то время полежать и резко не подниматься. Пока неизвестно, как Карнеев чувствует себя сейчас.

Очередной выпуск новостей на американском телеканале KCAL News закончился раньше, чем планировалось. Ведущая прогноза погоды Алисса Карлсон вышла в прямой эфир, однако внезапно потеряла сознание и упала прямо под камерами. Позже журналисты написали, что девушка в порядке, она приходит в себя и уделяет время своему здоровью.