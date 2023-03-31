Москалькова заявила о нежелании Украины обменивать 133 своих солдат

Фото: Пресс-служба Совфеда

Количество украинских военных, которых не хочет обменивать Киев, выросло до 133. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину, — рассказала она.

Москалькова добавила, что время идет и список имен пополняется. Так, на сегодняшний день в нем уже 133 военных, однако украинская сторона продолжает молчать, передает РИА Новости.

В начале февраля после проведения переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военных. Уточняется, что среди освобожденных были лица «чувствительной категории», обмен которых произошел благодаря посредничеству ОАЭ.

До этого Москалькова рассказала, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Омбудсмен также опубликовала видео возвращения домой российских военнослужащих.