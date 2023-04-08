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Церемония похорон военкора Татарского завершилась на Троекуровском кладбище

Евгений Силаев
Общество
Церемония похорон военкора Татарского завершилась на Троекуровском кладбище
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

На Троекуровском кладбище в субботу, 8 апреля, завершилась церемония похорон военного корреспондента и блогера Владлена Татарского.

В траурной церемонии участвовал военный оркестр. Гроб с телом Татарского погрузили в могилу под гимн России. Помимо этого, в процессе мероприятия был организован салют, а военные прошли маршем, передает РИА Новости.

На входе на территорию кладбища были выставлены металлодетекторы, а желающих проститься с Татарским тщательно осматривали.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении проходило выступление военкора. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе говорится, что военкор был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, теракт в Санкт-Петербурге будут обсуждать во время председательства России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

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