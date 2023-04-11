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Центробанк порекомендовал авиакомпаниям убрать автостраховку при продаже билета

Полина Пашкина
Экономика
Центробанк порекомендовал авиакомпаниям убрать автостраховку при продаже билета
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Служба по защите прав потребителей Центрального банка Российской Федерации выпустила рекомендацию для отечественных авиаперевозчиков. Авиакомпаниям предложили убрать со своих сайтов заранее установленное согласие пассажиров на приобретение страховки при покупке билетов. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении текст протокола по итогам совещания регулятора, авиаперевозчиков, Роспотребнадзора и страховых компаний.

Представители ЦБ РФ отметили, что предустановленное согласие пассажиров на согласие приводит к повышению рисков заключения договора без предварительного изучения, а также создает «негативный информационный фон».

В 2022 году Роспотребнадзор выписал 82 предупреждения авиаперевозчикам по обозначенной ЦБ РФ причине. Кроме того, в суд были направлены 12 исковых заявлений из-за предустановленного согласия и, как следствие, навязывания страховок, передает «Коммерсантъ».

При этом принявшие участие в совещании представители страховых компаний заявили, что жалоб по данному вопросу к ним практически не поступает.

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