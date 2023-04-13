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«Ситуация серьезная»: фигуристка Медведева обратилась к Костомарову

Евгений Белоусов
Общество
«Ситуация серьезная»: фигуристка Медведева обратилась к Костомарову
Фото: Youtube / Кубань 24

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову, который все еще находится в больнице.

— Мы, безусловно, поддерживаем Романа на протяжении всего его сложного пути. Знаю, что Илья Авербух очень переживает на эту тему. Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей, — заявила она.

Медведева добавила, что вряд ли сам Костомаров сейчас нуждается в компании других людей. Она также пожелала ему скорейшего выздоровления, передает РИА Новости.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через время у фигуриста был обнаружен сепсис.

Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.

Недавно ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. Однако для протезирования спортсмена есть одно серьезное препятствие, предупреждает доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

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