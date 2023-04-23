В Южной Осетии сообщили, что долг перед Россией за свет и газ превышает миллиард рублей

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Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает один миллиард рублей. Об этом сообщил директор госпредприятия «Энергоресурс — Южная Осетия» Ацамаз Кабисов.

— Перед Российской Федерацией у нас сумма задолженности по газу составляет более 445 миллионов рублей, а по электроэнергии у нас 607 миллионов рублей, — сказал он.

Кабисов отметил, что Южная Осетия планирует провести переговоры с Россией на тему погашения задолженности. Он добавил, что неплательщиков ждет отключение от сети, которое будет производиться после предупреждения, передает Sputnik.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что потребители компании могут быть уверены, что в России хватит газа на долгие годы за счет крупнейшей в мире ресурсной базы. Извлекаемые запасы природного газа на конец 2022 года составляют 35 триллионов кубометров.

Украина вполне может под разными предлогами отбирать часть транзитного российского газа, предназначенного для Молдавии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома об исчезновении части транзитного российского газа.