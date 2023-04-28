Цены на номера в турецких отелях стали снижаться из-за низкого спроса среди россиян

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Низкий спрос среди россиян вынудил отели в Турции начать снижать цены и предоставлять скидки на размещение в номерах. Падение стоимости отдыха в гостиницах в среднем составило 20–30 процентов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

В середине мая можно отдохнуть в пятизвездочном отеле с системой all inclusive от 70–90 тысяч рублей на двоих. Летом цена на такие же условия увеличится примерно на 30-40 процентов, однако стоимость все еще будет ниже той, которую гостиницы предлагали в феврале-марте.

Директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян утверждает, что снижение цен на отдых в Турции ожидалось после майских праздников. Однако отели были вынуждены принять меры из-за низкого спроса, передает сайт РСТ. Эксперт предположил, что снижение стоимости размещения в гостиницах может продолжиться.

Наиболее популярными среди туристов на майские праздники станут такие зарубежные направления, как Мальдивы, Сейшелы, Египет и ОАЭ. Они стали менее дорогой альтернативой Турции на период, когда в стране были повышены цены.