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Далай-лама объяснил, есть ли сознание у насекомых

Араз Салехов
В мире
Далай-лама объяснил, есть ли сознание у насекомых
Фото: shutterstock

У насекомых есть сознание, однако оно отличается от человеческого. Об этом заявил Далай-лама в ходе международной конференции «Сознание животных» в Дхарамсале.

— У всех животных, даже небольших, включая насекомых, есть сознание. Ведь у них есть органы чувств, чувственное восприятие, они засыпают и просыпаются. Но их ментальное сознание слишком грубое, — сказал он.

По его мнению, ученым необходимо исследовать сознание животных ради избавления от страданий среди всех живых существ, передает РИА Новости.

Недавно Далай-лама XIV выразил сожаление по поводу инцидента с мальчиком-паломником, которого он попросил «пососать язык». Уточняется, что монах часто дразнит людей даже перед камерами на публике.

Далай-лама в 2021 году заявлял, что мир станет безопаснее, если во главе стран будет больше женщин. По его словам, в прошлом в управлении доминировали мужчины, в то время как женщины «стояли на ступеньку ниже». Религиозный лидер также напомнил о собственных словах, которые он произнес несколько лет назад. Тогда он говорил, что «в будущем Далай-лама может родиться женщиной».

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