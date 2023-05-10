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Приметы и советы

Ограничения движения транспорта на юге Москвы начнут снимать в ночь на 11 мая

Евгений Жуков
Город
Ограничения движения транспорта на юге Москвы начнут снимать в ночь на 11 мая
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

В ночь на 11 мая специалисты начнут снимать ограничения движения на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 10 мая.

В первую очередь будет снято ограничение на проезд транспорта. Также запланирована перенастройка светофоров. Кроме того, будет отменен запрет на автомобильную парковку по 19 адресам. Дальше сотрудники столичного дептранса уберут знаки временных выделенных полос.

Все запланированные работы намечено завершить до конца текущей недели, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

10 мая открылся после ремонтных работ участок от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена. По словам главы города Сергея Собянина, необходимость реконструкции была обусловлена тем, что указанная часть ветки находилась «в аварийном состоянии и двигаться по ней уже было невозможно».

С четверга, 11 мая, компенсационные маршруты КМ1 и КМ2, ходившие вдоль участка «Автозаводская» — «Орехово», больше не будут работать. В свою очередь экспрессы е80 и е85 будут снова ходить по обычным тарифам.

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