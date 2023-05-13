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Продленные на время закрытия Замоскворецкой линии метро маршруты автобусов сохранят

Евгений Жуков
Город
Продленные на время закрытия Замоскворецкой линии метро маршруты автобусов сохранят
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Изменения трех маршрутов, которые продлили на время реконструкции участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена, будут сохранены. Об этом в субботу, 13 мая, заявил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, пассажирам стало удобнее ездить на маршрутах е85, м77 и м89, поэтому было решено их трассы не менять.

— С 13 мая мы возвращаем маршруты, которые изменяли на время реконструкции на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская» Замоскворецкой линии. Несколько продленных трасс сохраняем, чтобы жители районов Даниловский, Замоскворечье, Орехово-Борисово Южное и Бирюлево Восточное продолжили совершать удобные поездки, — цитирует слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

10 мая открылся после ремонтных работ участок от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена. По словам главы города Сергея Собянина, необходимость реконструкции была обусловлена тем, что указанная часть ветки находилась «в аварийном состоянии и двигаться по ней уже было невозможно».

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