Госинспекция по недвижимости устранила незаконную автомойку в районе Свиблово
Незаконная автомойка, расположенная в столичном районе Свиблово, была ликвидирована Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба ведомства.
— На участке, предоставленном в аренду для эксплуатации движимого имущества — временного склада-ангара, незаконно было возведено еще одно сооружение — автомойка площадью 100 квадратных метров, — указано в сообщении.
Уточняется, что земельный участок расположен по адресу: проезд Русанова, владение 37а.
По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, в связи с окончанием срока договора аренды участка на нем были также разобраны конструкции временного ангара, на данный момент осуществляется демонтаж ограждения, передает агентство городских новостей «Москва».
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