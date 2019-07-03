Следователи установят обстоятельства смерти мужчины в Зеленограде
• 11:58 • 3 июля 2019
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Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Следственный комитет РФ начал проверку после обнаружения разбившегося насмерть мужчины 1981 года рождения в Зеленограде. Тело обнаружили 2 июля.
По предварительным данным, мужчина после распития спиртных напитков сидел на перекладине балкона и по неосторожности перевалился за перила. Он пытался удержаться, но упал вниз.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили на официальном сайте СК РФ по городу Москве.
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