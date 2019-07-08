Согласован первый этап реконструкции Крутицкой набережной
Завершилось согласование первого этапа реконструкции столичной Крутицкой набережной. Об этом проинформировали в пресс-службе Москомэкспертизы.
Реконструируемый участок расположен в Таганском районе в центре столицы, а также в Даниловском районе на юге Москвы. Часть автомобильной дороги, на которой пройдут работы, проходит вдоль Москвы-реки от Саринского проезда до Симоновской набережной. В ходе запланированных работ будет проведено переустройство инженерных коммуникаций, таких как электрические сети и дождевая канализация.
— У Крутицкой набережной и близлежащей дорожной сети небольшая пропускная способность, реконструкция же позволит в том числе запустить дополнительный транспорт после завершения реорганизации промзоны ЗИЛ, увеличив транспортную эффективность дороги до 1,8 тысячи машин в час, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, слова которого цитирует пресс-служба.
Для удобства маломобильного населения в местах пешеходных переходов будет установлен пониженный бортовой камень, специалисты проведут устройство продольных уклонов тротуаров. Кроме того, первый этап реконструкции предусматривает озеленение путем высадки деревьев и кустарников, устройства цветников и газонов, передает агентство городских новостей «Москва».
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