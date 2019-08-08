Эксперты перечислили страны, где у россиян чаще всего воруют деньги с карт
Банковские карты граждан России чаще всего используются мошенниками в Индии, Индонезии и странах Латинской Америки, сообщается в исследовании Райффайзенбанка.
Основой для формирования такого рейтинга стали данные системы карточного мониторинга Райффайзенбанка с 2017 по 2019 год.
— Основными опасностями, которые могут поджидать путешественников, являются физическая кража карты, компрометация пин-кода, а также скимминг — копирование магнитной полосы карты, — говорится в исследовании.
Индонезия лидирует в рейтинге «опасных» для банковских карт стран третий год подряд. Латинская Америка же вытеснила США, которые в прошлом году оказались на третьей строчке в данном списке.
Вице-президент группы по борьбе с мошенническими операциями Райффайзенбанка Дмитрий Бабин посоветовал россиянам использовать бесконтактные платежи, иметь на руках небольшую сумму наличных денег и поменять пин-код карты сразу после возвращения из поездки, передает РИА Новости.
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