Генерала МВД, убедившего экс-президента Киргизии Атамбаева сдаться, будут судить

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова, уговорившего экс-лидера республики Алмазбека Атамбаева сдаться силовикам. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры в среду, 14 августа.

Ранее сообщалось о том, что 8 августа, после переговоров с генералом МВД Асановым, экс-президент принял решение сдаться. 13 августа силовика, убедившего Атамбаева и его сторонников сложить оружие, уволили «за предательство интересов киргизской милиции».

В настоящий момент по итогам служебного расследования против Асанова завели дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Его вышеприведенные действия расценили как проявление волюнтаризма, поскольку они не были согласованы с действующим министром МВД. Чиновника также обвиняют в многочисленных нарушениях требований действующего законодательства и подозревают в сокрытии «улик, предметов от органов следствия и других документов, имеющих значение по делу». Экс-замглавы МВД может быть лишен свободы на срок до десяти лет, пишет РИА Новости.

Напомним, что бывший глава государства Атамбаев был задержан после третьего вооруженного штурма его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области (Киргизия). Операция по захвату политика была инициирована 7 августа после того, как стало известно о ряде совершенных им особо тяжких преступлений. В результате вооруженных противостояний между сторонниками Атамбаева и силовиками пострадали 139 человек. Один спецназовец погиб.

О конфликте внутри Киргизии был уведомлен президент России Владимир Путин. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев впоследствии прокомментировал сложившуюся ситуацию.

— Это внутреннее дело самого Кыргызстана. Но мы не можем относиться безучастно. Поэтому мы, конечно, внимательно наблюдаем за тем, что происходит, — заявил премьер-министр.

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