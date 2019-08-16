Найден способ обезопасить самолеты от попадания птиц в двигатели

В аэропортах России может появиться специальный документ, в котором будут прописываться все особенности воздушной гавани, чтобы предотвратить возможное попадание птиц в двигатели. С предложением ввести так называемый «паспорт аэропорта» выступил в пятницу, 16 августа, руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Отметим, что ранее сообщалось о столкновении самолета А321 со стаей чаек при взлете в подмосковном Жуковском, приведшем к жесткой посадке борта.

По задумке эксперта, в индивидуальном документе должны быть указаны данные о близлежащих водоемах, характере растительности, а также качественном и количественном составе проживающих рядом птиц. Необходимо обозначить и сведения антропогенного характера. Речь идет об интенсивности взлетов и посадок и наличии рядом несанкционированных свалок и полигонов коммунальных отходов. Об этом пишут «Известия».

Напомним, что в четверг утром, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского (Подмосковье). В результате пострадали 76 человек, из которых 19 детей. В основном у них ушибы и ссадины. Всего на борту было 226 пассажиров.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация намерена провести проверку института, отвечавшего за защиту от птиц перед рейсом.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил слаженную работу членов экипажа и заявил, что их профессионализм позволил предотвратить катастрофу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал пилотов героями.

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