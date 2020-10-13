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Двое раненных при стрельбе в Нижегородской области подключены к аппаратам ИВЛ
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Двое раненных при стрельбе в Нижегородской области подключены к аппаратам ИВЛ

Вероника Кузьминова

Происшествия

Две женщины, пострадавшие во время стрельбы в городе Бор Нижегородской области, находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин во вторник, 13 октября.

По его словам, раненным женщинам провели операции. Теперь они подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние третьего пострадавшего, мужчины, опасений не вызывает.

— Это трагическое происшествие, в результате которого погибли три человека, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких, — цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Уточняется, что близкие погибших и пострадавших получили психологическую помощь от специалистов.

СПРАВКА «ВМ»

12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.

Вскоре стала известна личность стрелка — им оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов. Под утро следующего дня региональное управление СК заявило, что тело молодого человека найдено в лесу недалеко от места трагедии.

Позднее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить все версии происшествия в Нижегородской области.

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