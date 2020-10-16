Велосезон в Москве продлили до 1 декабря

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Велосезон в столице будет продлен до 1 декабря при отсутствии внезапных холодов и осадков. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Продлеваем велосезон! Если не наступят внезапные холода, то велопрокат и временные велополосы проработают до 1 декабря, — отметили в публикации.

В Дептрансе напомнили, что в текущем году были созданы временные полосы для велосипедистов. Их можно найти на улицах Большая Ордынка, Лесная, Большая Полянка, Каретный ряд, а также в Газетном переулке. Количество велосипедистов там выросло почти на 50 процентов.

Кроме того, уточняется, что на новых участках не произошло ни одной аварии с участием велосипедистов. Как заключили в ведомстве, власти принимают предложения по созданию велополос на предстоящий год. Желающие могут написать боту Дептранса.

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