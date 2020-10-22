Добровинский оценил слова судмедэксперта о непристегнутом ремне у погибшего в ДТП с Ефремовым

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Заявление нового судебно-медицинского эксперта о том, что погибший в аварии с участием актера Михаила Ефремова курьер Сергей Захаров во время столкновения был не пристегнут, вряд ли смягчит приговор заключенному. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

По его мнению, суд вряд ли будет строить свой приговор, основываясь на заявлении судмедэксперта.

— Я сомневаюсь, что суд всерьез будет учитывать тот факт, что Захаров был не пристегнут в машине. Вряд ли это станет смягчающим обстоятельством в деле Ефремова. Это просто такая неуклюжая попытка смягчить наказание. И суд не будет брать эту версию за основу во время приговора. Все остальное это всего лишь догадки и фантазии, — сказал юрист.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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