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Скончался заразившийся COVID-19 муниципальный депутат Басманного района
Архипов возглавлял столичный музыкальный театр для детей и юношества «На Басманной» / Фото: mteatr.ru/

Скончался заразившийся COVID-19 муниципальный депутат Басманного района

Юлия Курганова

Общество

Член совета депутатов Басманного района столицы Юрий Архипов умер после заражения COVID-19. Ему был 61 год. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила муниципальная газета Центрального административного округа.

Информация о времени и месте похорон появится позже.

Коллега Архипова по совету депутатов Люся Штейн написала на странице в Facebook, что его супруга была госпитализирована и находится в реанимации.

Архипов руководил музыкальным театром для детей и юношества «На Басманной». Он имел звание почетного работника культуры Москвы. До этого депутат возглавлял детский музыкальный театр «Экспромт».

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