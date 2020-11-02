«Лукашенко подъедет»: Жириновский предложил Саакашвили «попариться в баньке»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в максимально ироничной форме призвал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отказаться от участия в выборах его страны. Свой призыв парламентарий опубликовал в Сети.

Ранее в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проводились по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. При этом проходной барьер для партий — один процент, в то время как мажоритарным кандидатам необходимо набрать более половины голосов. Самостоятельно формировать кабмин сможет только та фракция, которая сумела получить более 40 процентов голосов.

По итогам выборов правящая партия «Грузинская мечта» с большим отрывом опережает оппозиционный блок «Сила в единстве», который входит в «Единое национальное движение» Саакашвили. Оппозиция не признала результаты.

В свою очередь Жириновский, комментируя эти события, призвал экс-лидера Грузии не волноваться и оставить политику, предпочтя ей мирную жизнь.

— Зачем тебе победа твоей партии в Грузии? Там и так уже плохо: Абхазия не ваша, Южная Осетия не ваша, скоро потеряете и Батуми, вас втянут в большую войну на Кавказе, — написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале.

Далее депутат предложил Саакашвили приехать в Москву, чтобы «вкусно поесть и выпить в грузинском ресторане», а затем отправиться «на Рублевку к Януковичу». Там можно будет сыграть в карты и домино, иронизирует Жириновский.

— Потом к нам и Лукашенко подъедет. И хватит стонать уже и участвовать в выборах, вы все что можно уже испортили: и в Киеве, и в Тбилиси, и в Минске. Давайте тихо-спокойно ходить по грибы, париться в баньке, как это любит Лукашенко, и поменьше ворчать, что не та демократия или экономика, — подчеркнул он.

В заключение парламентарий выразил уверенность в том, что провальные политические решения принадлежат стареющим политикам, в то время как новому поколению удастся осуществить задуманное без чьей-либо помощи.

Читайте также: Правящая партия спасла Грузию от краха и новой войны с Россией