«Мои эфиры настолько классные»: Мария Орзул отреагировала на скандальное видео Дзюбы

Мария Орзул / Фото: instagram.com/mashaorzul/

Голос телеведущей Марии Орзул звучит на фоне скандального видео Артема Дзюбы. Однако она утверждает, что не имеет никакого отношения к произошедшему.

Отмечается, что артистке лестна реакция футболиста на передачу с ней.

—Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Это не ко мне вопросы. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как все это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артему, наверное, — уточнила Орзул.

Телеведущей и нападающему в 2015 году приписывали романтические отношения. Тогда появились снимки с тайной встречи игрока и телеведущей в автомобиле.

Ранее в интернете появилась компрометирующая видеозапись интимного характера, на которой запечатлен похожий на Дзюбу мужчина.

После этого нападающий сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram для свободного просмотра. Просматривать публикации в аккаунте футболиста теперь могут только зарегистрированные пользователи.

В свою очередь, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать на ноябрьские матчи из-за скандала в Сети. Кроме того, «Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки в матче с «Краснодаром».

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