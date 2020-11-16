Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки госпитализировали 1217 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 16 ноября, в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 6360 пациентов с коронавирусом. В больницах города к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 373 человека.

Среди новых случаев 42,1 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 26,9 процента — от 46 до 65 лет, 9,4 процента — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,2 процента составляют люди старше 80 лет, а 18,4 процента — дети.

В столице за все время пандемии выявили 516 574 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что Москва выделит десять миллиардов рублей на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

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