Клирик храма на Миусском кладбище умер от осложнений COVID-19

Фото: st-vera.orthodoxy.ru

Клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище Москвы диакон Игорь Цыганов скончался от осложнений после коронавирусной инфекции.

Диакону Цыганову было 75 лет, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве умерли 73 пациента с коронавирусной инфекцией.

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