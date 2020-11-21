Адвокат потерпевшего по делу Ефремова намерен доказать участие Пашаева в лжесвидетельстве

Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Адвокат Сергей Аверцев, который представляет интересы одного из потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, надеется получить доказательства причастности экс-защитника артиста Эльмана Пашаева к лжесвидетельству. Об этом Аверцев сообщил в пятницу, 20 ноября, корреспонденту ТАСС.

— Я очень положительно воспринял новость о возбуждении дела по возможному лжесвидетельству в ходе процесса над Ефремовым. Я дал команду своим помощникам контролировать ход расследования данного дела, ведь мы долго добивались начала этого расследования. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы найти доказательства причастности и Пашаева к этому деянию. Сразу скажу, что если она и есть, то доказать это будет крайне трудно, — отметил юрист, который представляет интересы старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Ранее столичная полиция завела уголовные дела в отношении трех человек, пытавшихся оправдать Ефремова и уверявших, что его не было за рулем в момент аварии. По информации ТАСС, Пашаева проверят на подстрекательство к даче ложных показаний по делу об участии актера в смертельном ДТП.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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