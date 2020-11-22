Астролог предсказал, станет ли 2021 год удачнее 2020

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Астролог Сергей Седашев дал прогноз на грядущий год. Он отмечает, что 2021 год заострит социальные проблемы, а общественное внимание будет приковано к поиску эффективных путей устройства общества.

Расслабляться в следующем году скорее всего не придется — глобальные проблемы могут трансформироваться в социальные.

— То есть от безликой эпидемии, в которой не ясно, кто виноват и что делать, всеобщее внимание переместится к поиску более эффективных путей устройства общества, — считает астролог.

В январе может начаться увеличение общественного недовольства. По мнению Седашева, при благоприятном раскладе это можно привести к новым путям развития науки и общества, которые позволят разрешить возникающие на материальном уровне проблемы.

Основным трендом года станет конфликт между консервативным и новаторским, между ограничениями и свободой. Особенно ситуация может обостриться в январе, июне, августе и ноябре.

Астролог рекомендует всем заниматься саморазвитием и развивать в себе такие качества как сострадание и мягкость — это поможет сгладить негативные эффекты резких перемен.

Ранее «Царьград» приводил у себя предсказание Нострадамуса. Предсказатель предрекал, что в 2021 году катаклизмы затронут территории южной части Европы, Азии и практически всю Россию.

Увлечение предсказаниями, таро и астрологией все чаще встречается среди соотечественников. Таролог Антон Мамон поделился с «360» мнением, почему эзотерика стала так популярна.

— Повышенный интерес к таро, да и в целом ко всей оккультной атрибутике в канун Хэллоуина — это не новость, особенно это касается тех, кто родился в 90-х и сейчас составляет наиболее активный покупательский сегмент. Такие люди росли на культовых ужастиках и до сих пор подсознательно или вполне явно желают отметить Хэллоуин согласно канону, как это делают в странах Запада, то есть в костюмах, с мистическими развлечениями, — рассказал таролог.

Нестабильные времена всегда порождают интерес к сверхъестественному, так что повышенный интерес россиян к всякого рода предсказаниям тоже легко объясняется.

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