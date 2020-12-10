Исследование показало, сколько россияне тратят на кружки и секции для детей

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Среднестатистическая российская семья ежемесячно затрачивает на дополнительное образование одного ребенка 7,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни».

Размер затрат варьируется от региона к региону. Больше всего на кружки и секции для детей тратят в Москве (13,6 тысячи рублей в месяц на ребенка), затем следуют Санкт-Петербург (11,9 тысячи), Тюмень (8,6 тысячи), Краснодар и Екатеринбург (по 8,4 тысячи).

Общие расходы на образование ребенка, с раннего детства до окончания высшего учебного заведения, участники исследования оценили в среднем в 1,6 миллиона рублей. Самую высокую цифру называли жители Москвы (4,3 миллиона рублей), Санкт-Петербурга (4 миллиона), Екатеринбурга (2,2 миллиона), Краснодара и Тюмени (по 2,1 миллиона рублей).

При этом за последние три годы траты россиян на дополнительное образование детей возросли более чем в два раза. Как выяснили специалисты РАНХиГС, в 2017 году оно стоило семьям в 2,7 тысячи рублей ежемесячно, годовые расходы в среднем оценивались в 25 тысяч рублей.

В ходе опроса НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» 87 процентов респондентов подтвердили, что оплачивают кружки и секции для детей, 83 процента участников исследования назвали такие расходы в числе приоритетных.

Наибольшую активность в организации платного дополнительного образования детей проявили опрошенные в возрасте 41-50 лет (93 процента). Среди респондентов в возрасте 18-30 лет доля тех, кто водит детей в платные секции и кружки составила 79 процентов.

В числе причин оплачивать дополнительное образование детей половина респондентов назвали возможности для самореализации ребенка, треть заявили о расширении кругозора и развитии личности, пишут «Известия».

Ранее в МЧС сообщили, когда в России будут закрыты секции и кружки в подвалах домов.

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