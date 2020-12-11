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Минстрой России спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Минстрой России спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году

Юлия Курганова

Недвижимость

Министерство строительства определило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в размере 49 173 рублей на первое полугодие 2021 года. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили специалисты.

Цена квадратного метра в среднем будет составлять на 539 рублей больше, чем во втором полугодии 2020 года.

Рыночную стоимость жилья определили для каждого российского региона. Больше всего недвижимость подорожает в Москве, Амурской и Сахалинской областях, Приморском и Хабаровском краях — от 8 тысяч рублей до 9,5 тысячи рублей.

В Московской, Псковской, Кировской, Новосибирской и других областях стоимость квадратного метра жилья может подняться до 2 тысяч рублей. Еще в 34 субъектах, среди которых Крым, Мордовия, Тыва и другие, цены на недвижимость останутся на прежнем уровне, сообщает издание «Известия».

Отмечается, что цены за квадратный метр в следующем году снизятся только в Бурятии — с 78,18 тысячи рублей до 61,26 тысячи рублей.

Самые низкие цены на жилье в 2021 году будут в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тысячи рублей.

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