Штрафы Google и Facebook за отказ удалить контент могут превысить миллиард рублей

Фото: instagram.com/google/

Потенциальные штрафы для компаний Google и Facebook за отказ удалить противоправную информацию могут составить более миллиарда рублей. Об этом сообщили эксперты.

Ранее в пятницу, 18 декабря, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал, что комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект о штрафах для социальных сетей с учетом поправки, согласно которой размер штрафа будет зависеть от оборота компании и может достигать 10 процентов годовой выручки.

— Десять процентов для российских представительств иностранных платформ, которые платят налог на Google, — эта сумма может достигать миллиарда рублей, — отметил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Глава аналитического центра «БизнесДром», член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что потенциальные штрафы для корпораций могут составить десятки миллиардов рублей. Он отметил, что сейчас российский законодатель активно ищет управу на иностранные сервисы.Также эксперт добавил, что штрафы в размере оборотных выручек для нерезидентов на практике сложно применить, но они могут быть значительным фактором в спорах, передает агентство «Прайм».

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