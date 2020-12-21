Первый вице-спикер Госдумы заявил, что палата почти полностью выполнила послание Путина

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума практически полностью выполнила послание президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков в понедельник, 21 декабря, по итогам заседания Совета Госдумы.

По его словам, 34 законопроекта приняты, еще три — приняты в первом чтении и два законопроекта в ближайшее время должны быть рассмотрены.

Жуков добавил, что еще два документа будут до конца года подготовлены правительством и внесены в Госдуму, передает РИА Новости.

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