Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Левобережный

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северный административный округ, район Левобережный Карта всех событий

Левобережный район столицы сильно изменился и стал еще красивее. Об этом в субботу, 26 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, рабочие благоустроили большие зеленые зоны — «Левобережный» и парк Дружбы. Также был отреставрирован Северный речной вокзал. На этих объектах жители столицы с удовольствием проводят свободное время.

Сергей Собянин отметил, что в этом районе рабочие также отремонтировали и построили социальные объекты.

— За последние годы мы открыли в Левобережном ФОК «Речной», филиал 45-й поликлиники. Завершаем строительство большой школы на 1900 мест, — написал мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что в Левобережном районе отреставрировали кинотеатр «Нева». Теперь там находится большой досуговый центр.

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