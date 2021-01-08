«Думаешь, что способен ее просчитать»: Седокова поразмышляла о женской непредсказуемости

Фото: Youtube.com / Василий Конов

Певица Анна Седокова разместила в социальной сети Instagram пост, в котором порассуждала на тему женской непредсказуемости.

— Ты никогда не узнаешь женщину. Ты думаешь, что способен ее просчитать, купить, завладеть. Но как только ты думаешь, что победил, ты попался, — заключила звезда.

В качестве иллюстрации своих слов она опубликовала видеоролик, где позирует в различных местах.

Певица предложила подписчикам выразить свое мнение о том, кто же является предсказуемым на самом деле: мужчины или женщины.

«Люди непредсказуемы», — отшутились фолловеры в комментариях.

Ранее фанаты раскритиковали Седокову за откровенное фото с мужем.

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