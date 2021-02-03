Наталья Сергунина: Испытания нового двигателя успешно завершились в столичном технопарке

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

В столичном технопарке «Слава» завершили испытание нового электроракетного двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Проект разрабатывался для исследования дальнего космоса, его испытания проходили в течение трех лет. Технологию подготовил резидент московского технопарка «Слава», компания «СуперОкс», получившая в 2020 году от правительства Москвы грант на 10 процентов от выручки по готовым экспортным контрактам.

Резидент московского технопарка «Слава» представил новый электроракетный двигатель. Проект разрабатывался и проходил испытания в течение трех лет. Он может стать ключевым элементом аппаратов или разгонных блоков, предназначенных для исследования дальнего космоса. Отмечается, что финансирование позволило компании успешно завершить испытания.

— Статус резидента технопарка дает технологическому бизнесу дополнительные возможности для развития. Резиденты могут пользоваться специальными мерами поддержки: налоговыми льготами, субсидиями на инжиниринг, покупку или лизинг оборудования, на экспорт продукции и обучение персонала. Компания — разработчик электроракетного двигателя в прошлом году получила грант и субсидию, их общий размер — более 37,5 миллиона рублей, — отметила заместитель мэра столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В новой разработке используется технология ускорения плазмы внешним магнитным полем. Само поле создается сверхпроводниками, которые являются ноу-хау двигателя.

— Нам удалось продемонстрировать, что сверхпроводимость может быть применена для создания космической техники. Технология электроракетного двигателя высокой мощности может снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты и сделает космос более доступным, — пояснили разработчики.

В технологии двигателя не химическое топливо, а инертный газ. Разработка позволяет увеличить срок эксплуатации космического аппарата, уточнили в ведомстве.

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