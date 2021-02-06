Юрист рассказала, что делать при появлении своего фото в Сети без разрешения

Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Публичное использование изображения гражданина, в том числе фотографий и видео, допускается только с его согласия. При публикации снимков и записей без разрешения необходимо следовать определенному алгоритму. Об этом рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Воротилина.

Эксперт пояснила, что при публикации фотографии на интернет-сайте или в социальной сети без разрешения человека, запечатленного на снимке, следует обратиться к администратору ресурса с требованием удалить изображение и больше не использовать, а в случае отказа — обратиться в суд с аналогичным требованием.

Гражданин, чьи права нарушены размещением снимков без его согласия, может потребовать компенсации морального вреда с учетом характера и степени моральных страданий, причиненных потерпевшему, а также требований разумности и справедливости, рассказала Воротилина.

При этом есть ряд случаев, когда использование чужих фото- и видеоизображений не требует согласия. Например, использование изображения гражданина в публичных целях, опубликование изображения, полученного в «местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях», рассказала юрист агентству «Прайм».

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