Коронавирус выявили у 2028 человек в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние 24 часа коронавирус выявили у 2028 человек. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что общее количество заболевших увеличилось до 943 724.

Фото: Оперштаб

Кроме того, в России за минувшие сутки выявили 16 048 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. В стране зафиксировали 432 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровело 19 884 человека.

Ранее фармаколог британской клиники Medicine Direct Хусейн Абдех назвал четыре опасных симптома COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Астенический синдром: когда нужна реабилитация после COVID-19