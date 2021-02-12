Должность министра по одиночеству появится в Японии

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Должность министра по проблемам одиночества появится в Японии. Об этом министр сообщил журналистам после встречи с главой правительства.

Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в пятницу, 12 февраля, провел встречу с министром по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото и поручил ему совмещать свой пост с должностью министра по проблемам одиночества. Он отметил, что это стало необходимо из-за роста самоубийств и других проблем на фоне пандемии коронавируса.

В 2020 году впервые за 11 лет в Японии увеличилось число самоубийств, рост составил 3,7 процента. Добровольно расстались с жизнью 20,9 тысяч японцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

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