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Выписывать штрафы за невыполнение ограничений по коронавирусу начали в Японии
Фото: flickr.com / James Song

Выписывать штрафы за невыполнение ограничений по коронавирусу начали в Японии

Виктория Родимкина

В мире

В Японии вступили в силу поправки к законам об эпидемиях и об особых мерах по борьбе с коронавирусом, которые позволяют применять к нарушителям наказание в виде штрафа.

Так, губернаторы теперь могут облекать свои требования к предприятиям в форме приказа и карать администрацию в случае неповиновения.

Помимо этого, в поправках есть новая статья — «О важных мерах для предупреждения распространения (заболеваний)», на основании которой будут определять нормы и ограничения до момента введения режима ЧС. При этом за нарушения требований режима ЧС людей могут наказывать штрафами до 2,8 тысячи долларов.

Согласно новой редакции постановления, ресторанам, барам и кафе будут выплачивать компенсации за сокращение рабочего дня.

Кроме того, поправки предусматривают штраф до 4,8 тысячи долларов за отказ человека лечиться в стационаре или побег из больницы с положительным тестом на коронавирус, сообщает РИА Новости.

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