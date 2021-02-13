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Оксфордский университет проведет испытания вакцины от COVID-19 для детей до 17 лет
Фото: pixabay.com/ru

Оксфордский университет проведет испытания вакцины от COVID-19 для детей до 17 лет

Виктория Родимкина

В мире

Оксфордский университет проведет испытания совместной с AstraZeneca вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от шести до 17 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном самим университетом.

— Университет начинает исследование безопасности вакцины ChAdOx1 nCoV-19 для подростков и детей, — отметили в сообщении.

По данным университета, исследования будут проводить в трех центрах в Лондоне, Саутгемптоне и Бристоле. Предыдущие испытания показали, что препарат безопасен для взрослых. Новые исследования покажут, вырабатывается ли иммунитет у детей в возрасте от шести до 17 лет.

В испытаниях поучаствуют 300 волонтеров, 240 из которых получат вакцину. Первые прививки добровольцы получат уже в феврале этого года, сообщает РИА Новости.

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