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Выявленный у норок в Польше коронавирус может передаваться человеку
Фото: flickr.com/zoofanatic

Выявленный у норок в Польше коронавирус может передаваться человеку

Виктория Родимкина

В мире

Коронавирус, который был выявлен у норок в Польше, может передаваться человеку и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и развития села республики в субботу, 13 февраля.

Несколько месяцев назад в стране на ферме у норок был выявлен коронавирус.

— Вирус, выявленный у норок на ферме в Картуском районе, может передаваться человеку и, наоборот, — отметили в сообщении.

Министру сельского хозяйства и развития села Гжегожу Пуде сообщили о завершении исследования, которое было направлено на изучение штаммов коронавируса, выявленных у норок. Вирусологи выяснили, что обнаруженный у животных штамм не похож на те, что были выявлены в Британии, ЮАР и Бразилии, сообщает РИА Новости.

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