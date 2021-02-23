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Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Сан-Марино
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Сан-Марино

Кирилл Николаев

Здоровье

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Сан-Марино. Об этом во вторник, 23 февраля, рассказали в посольстве России в Сан-Марино.

Отмечается, что Сан-Марино стала 30-м государством в мире, признавшим эффективность препарата против коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Гана зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Уточняется, что процесс прошел в рамках ускоренной процедуры.

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Читайте также: Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Гайане

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